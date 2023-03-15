«У нее были проблемы с сердцем»: Одноклассники рассказали, как на самом деле умерла 14-летняя школьница на уроке физкультуры в Петербурге

Одноклассницы умершей на физкультуре школьницы рассказали подробности трагедии. Фото: СОЦСЕТИ

Обычный урок физкультуры закончился трагедией в одной из школ Выборгского района Петербурга. Утром во вторник, 14 марта, в начале занятия неожиданно умерла семиклассница Алла (имена детей изменены. – Прим.ред.) Девочку пытались реанимировать, но было уже слишком поздно. Оказалось, она не первый месяц посещала физкультуру, несмотря на проблемы с сердцем. Об этом и других деталях громкого происшествия spb.kp.ru рассказали близкие друзья и одноклассники девочки.

Увлекалась скрипкой, училась на «отлично»

Алле в январе исполнилось 14 лет. И учители, и школьники одинаково отзываются о девочке – круглая отличница, тихая и спокойная, отлично играет на скрипке, любит смотреть аниме и рисовать. Одноклассники признают, что Алла не входила в самые общительные компании в классе, но никто из них не относился к ней как к изгою.

- Алла была одиночкой, но хорошо общалась с парой девочек. Мы все достаточно дружные ребята и плачем второй день из-за ее смерти, - призналась редакции одноклассница Даша. – Во вторник физкультура стояла у нас первым уроком. Никто не думал, что случится беда. Занятие только началось, была разминка, легкий бег. И в какой-то момент Алла потеряла сознание и упала. Вызвали врача. Моя подруга бегала за нашатырным спиртом, а в медкабинете его не было. Все нервничали. Видела, что Алла затряслась. Становилась то синей, то бледной. Перестала дышать.

Трагедия произошла на первом уроке, дети вышли на разминку в спортзал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Далее девочку погрузили в машину скорой и увезли. На протяжении следующих уроков классный руководитель пытался узнать новости и успокоить школьников. Но в больнице сообщили о смерти девочки.

- Ребята, случилось большое несчастье, но постарайтесь найти в себе силы и не переживать. Если кто-то хочет, обратитесь к нашему психологу. Давайте поддерживать друг друга в трудный момент, - процитировали подростки классного руководителя.

Не освободили от физкультуры

По факту трагедии СК начал проверку. Подняли медицинскую карту девочки.

- Семиклассница скончалась во время проведения реанимации. Ранее врачи диагностировали у нее функциональный сердечный шум и атопический дерматит. От занятий физкультуры ее не освобождали, - уточнил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Девочка была круглой отличницей и часто ходила с родителями по культурным местам города. Фото: СОЦСЕТИ

Жалобы школьницы подтвердили и ее одноклассники.

- Да, у нее были проблемы с сердцем. Об этом знала только самая близкая подруга. Но никто не думал, что там что-то серьезное, - переживают дети.

Тело школьницы отправили на судмедэкспертизу для выяснения точных причин смерти.

- Все ждут итоговые документы. Но в рамках следствия мы не можем ничего комментировать, - сказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации Выборгского района. – Это большое горе для школы. Встречались с родителями, разговаривали, оказывали психологическую помощь. Алла была их единственным ребенком в семье. Девочке незамедлительно вызвали медиков, сделали максимум возможного, все сработали оперативно. Но спасти ребенка не смогли. Район будет оказывать всестороннюю помощь семье.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин

«Сердце может быть ни при чем»

- Вообще, функциональный сердечный шум – не диагноз. Это феномен работы сердца при различных состояниях. И причин тому очень много. Но это не болезнь, ничего страшного в этом нет. Встречается и у здорового человека. Что касается атопического дерматита, то это аутоиммунное заболевание и кожи, и нервной системы. Эта болезнь может давать сбой в работе организма. Мне кажется, что физкультура здесь не виновата. Справку об освобождении от занятий дают в случае обострения хронического заболевания. Видимо, в данном случае показаний для медотвода не было. Нужно смотреть, как чувствовала себя девочка до занятия. Принимала ли лекарства от дерматита. Они могут влиять на кровообращение. Нужно дождаться судмедэкспертизы для четкого понимания изменений в организме ребенка. Может быть, сердце тут и ни при чем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Упала на разминке»: В администрации района рассказали о смерти школьницы на уроке физкультуры в Петербурге

Администрация района рассказала подробности гибели школьницы на уроке физкультуры в Петербурге (подробности)

14-летняя девочка умерла на уроке физкультуры в Петербурге

Семикласснице стало плохо во время бега (подробности)