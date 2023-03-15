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НовостиОбщество15 марта 2023 20:44

Цокольный этаж с научно-популярной литературой откроют 24 марта в Доме книги в Петербурге

Книжный магазин проведет лотерею в честь открытия этажа
Элеонора КУРЮМОВА
Цокольный этаж с научно-популярной литературой откроют 24 марта в Доме книги в Петербурге

Цокольный этаж с научно-популярной литературой откроют 24 марта в Доме книги в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 марта в петербургском Доме книги откроется цокольный этаж. В новом помещении представят нон-фикшн и специальную литературу. На книжных полках появятся профессиональные, деловые, научные и научно-популярные произведения. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе.

– В честь открытия мы проведем беспроигрышную лотерею в день открытия. Приходите в гости, – рассказали в в telegram-канале Дома книги.

В пресс-службе также добавили, что для участия в розыгрыше нужно приобрести товар на любую сумму 24 марта. Также за покупку можно будет получить подарок — закладку или календарик — и клубную карту.

Ранее spb.kp.ru рассказала, как Дом книги отметил свой 103-й день рождения после небольшой реконструкции.