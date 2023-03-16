Новым председателем комитета по строительству в Ленобласти назначен Виталий Лазуткин

Виталий Лазуткин стал главой комитета по строительству в Ленобласти / Фото: Александр Дрозденко

В администрации Ленинградской области новые назначения. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко назначил на должность председателя комитета по строительству области Виталия Лазуткина. Об этом 16 марта 2023 года сообщили в областной администрации.

- Виталий Лазуткин вступит в должность главы комитета с 20 марта, - уточнили в администрации региона.

Известно, что новый глава комитета родился в Ленинграде 23 августа 1971 года. В городе он окончил Институт точной механики и оптики по специальности «Оптические приборы и системы». В начале своей карьеры он работал экономистом, а после занимал руководящие должности на предприятиях строительной отрасли.

Напомним, что в начале февраля в Ленобласти был задержан заместитель главы комитета по строительству по подозрению в получении взятки. Речь идет о 500 тысячах рублей.