Уголовное дело возбудили на мужчину за стрельбу по полицейским в Петербурге

Уголовное дело возбудили на мужчину за стрельбу по полицейским в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело на мужчину, открывшему стрельбу по сотрудникам полиции. Все произошло днем 15 марта 2023 года в доме 8 по бульвару Трудящихся в Колпино. Пьяный 40-летний мужчина палил по полицейским через дверь своей квартиры.

- Мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об освобождении 14-летней дочери хозяина дома, которая оказалась заперта с отцом в квартире, начал стрелять в дверь квартиры. В общей сложности он выстрелил около девяти раз, - рассказали в комитете.

Благо, ни один выстрел ни в кого не попал. Спустя время полиции все же удалось мужчину уговорить открыть дверь. Его сразу же задержали и доставили в отделение полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело и проводится расследование.