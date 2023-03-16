Почти вдвое выросло количество китайских дилеров на авторынке Петербурга

Китайских автодилеров стало больше в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобильные марки из Китая продолжают покорять авторынок Петербурга, в городе за 2022-2023 годы почти вдвое выросло количество автодилеров с китайскими брендами, сообщает «ДП». Теперь в Северной столице открылись еще и автосалоны Omoda, Faw, Changan, и Skywell. Это помимо уже присутствующих на местном авторынке Chery, Geely и Haval.

- В целом бренды из КНР за последний год нарастили свою долю на отечественном рынке новых легковых автомобилей до 30%, и этот показатель будет расти дальше, - подчеркнул автоэксперт Денис Гаврилов.

Только с февраля 2022 года по февраль 2023 число дилерских центров, заключивших договора с китайскими автопроизводителями, поднялось на 71 процент, то есть с 45 до 77 дилеров. В свою очередь местные автолюбители пересели с «корейцев» на «китайцев», но, конечно же, не забыли и про отечественного производителя.

Напомним, что после введения антироссийских санкций в Петербурге перестали работать автозаводы таких брендов, как Toyota, Nissan и Hyundai.