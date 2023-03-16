Вице-губернатор Алексей Корабельников объяснил резкий рост дефицита бюджета Петербурга

Дефицит бюджета города снизился в три раза Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Петербурга Алесей Корабельников объяснил, чем грозит снижение дефицита бюджета города в три раза. Он рассказал, что несмотря на сложившуюся ситуацию, кредитные ресурсы задействовать не планируется.

- Сбалансированность бюджета обеспечивают сформированные резервы. Сбоев в финансировании расходов нет, все платежи производятся ритмично в заявленные сроки, - написал вице-губернатор в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2023 года в два раза сократились доходы Петербурга. За два месяца дефицит бюджета составил 71,53 миллиарда рублей. Это почти половина от планового дефицита в текущем году. Расходы составили 118,86 миллиардов, а доходы – 47,34 миллиарда.