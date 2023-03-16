Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Колпино

Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, который открыл стрельбу по полицейским в Колпино. Об этом 16 марта 2023 года сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

- Днем 15 марта мужчина, будучи пьяным, заперся в квартире в доме 8 по бульвару Трудящихся. В той же квартире находилась его 14-летняя дочь. Мужчина угрожал застрелиться, если его девушка срочно не вернется домой. Именно она сообщила в полицию об опасной ситуации, - рассказали в суде.

Полиция прибыла к квартире и начала переговоры с мужчиной. Но тот в ответ начал стрелять через входную дверь в жилье. Выстрелил не менее девяти раз. Благо, пострадавших нет, а сотрудник полиции был в бронежилете. В итоге мужчину задержали.

Мужчина вину не признал, показания дать отказался. Его отправили под арест в СИЗО по 14 мая.