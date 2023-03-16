Петербург снова занял первое место по суточной смертности от коронавируса

За сутки от ковида умерли 9 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург снова занял первое место по суточной смертности жителей города от COVID-19. Ранее такой показатель был зафиксирован 12 марта. Статистику опубликовал федеральный оперативный штаб по заболеваемости коронавирусом. Данные появились на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф».

- За сутки в Северной столице умерли девять человек с подтвержденным диагнозом. На втором месте по смертности Москва - там умерли пять человек, - следует из опубликованной информации.

В минувшие сутки в городе выявлено 1306 новых случаев заболевания ковидом. Врачи госпитализировали в больницы Петербурга 95 человек. Избавились от болезни и вернулись на учебу и на работу 1033 петербуржца.