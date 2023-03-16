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НовостиОбщество16 марта 2023 14:45

Штраф до 5 тысяч рублей получат петербуржцы за выход на лед водоемов

Запрет на прогулки по льду действует с 15 марта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Запрет на прогулки по льду действует с 15 марта

Запрет на прогулки по льду действует с 15 марта

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцам будут назначать штрафы за выход на лед. Он составит от одной до пяти тысяч рублей. Напомним, выходить на лед Финского залива и других городских водоемов нельзя с 15 марта по 15 апреля 2023 года. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Чтобы спасти нарушителей, сотрудникам МЧС приходится задействовать вертолет или судно на воздушной подушке, тратить силы и средства. Любители таких прогулок должны отвечать за свое легкомыслие, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Специалисты будут регулярно проводить рейды по льду водоемов и выявлять нарушителей, потому что лед становится тоньше с каждым днем, а петербуржцы все равно рискуют жизнями. Кроме этого, на водоемах уже образовались трещины, которые могут скрываться под снегом.