Труп подростка с простреленной головой нашли под Петербургом

Девятиклассника нашли с простреленной головой в Новом Девяткино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом в Новом Девяткино нашли труп подростка. Тело 17-летнего девятиклассника нашли его родители утром 16 марта 2023 года. У мальчика было огнестрельное ранение головы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Тело мальчика обнаружили около 10 часов утра в квартире дома на улице Ветеранов в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти, - рассказал источник.

Причина гибели подростка пока что не установлена. Тело мальчика направили в морг.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку для того, чтобы установить все детали произошедшего.

Напомним, что в Петербурге во время урока физкультуры умерла 14-летняя девочка. Школьнице стало плохо во время бега. Известно, что у нее было редкое генетическое заболевание.