«Бомба замедленного действия»: Врачи раскрыли страшный диагноз умершей на уроке физкультуры 14-летней девочки из Петербурга

Названа причина смерти 14-летней девочки на уроке физкультуры в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Внезапная смерть 14-летней девочки на уроке физкультуры в Петербурге обрастает подробностями. Напомним, во вторник, 14 марта, во время бега «змейкой» в спортзале отличница из седьмого класса упала замертво. По словам ее одноклассников, перед этим ее трясло, и она побледнела. Подростка госпитализировали на машине реанимации, но было уже поздно. Третий день в школе Аллы (имя изменено. – Прим.ред.) гадают, что именно случилось с ней. Подруги признались, что ранее она говорила о проблемах с сердцем. Но медики не выдавали ей справку, освобождающую от занятий, потому что не нашли ничего опасного в организме.

Ранее одноклассники девочки рассказали, что она не выглядела уставшей в день трагедии. Да и сама разминка не была сверхсложной. Свет на трагедию пролили медики, которые провели судмедэкспертизу тела школьницы. По предварительной информации от источника редакции в правоохранительных органах, врачи посмертно выявили у нее редкое генетическое заболевание сердца. Точное название диагноза sbp.kp.ru не будет публиковать по этическим соображениям. Как объяснил редакции кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, выявить это заболевание до момента трагедии было попросту невозможно.

Алла была отличницей и играла на скрипке. Фото: СОЦСЕТИ

- К сожалению, эта патология может проявиться только внезапной смертью. Ее развитие носит генетический характер. То есть это врожденный дефект сердечной мышцы. Обычная кардиограмма ничего не покажет, тем более у ребенка. К сожалению, предотвратить смерть в данном случае почти невозможно. И физические нагрузки на уроке физкультуры тут ни при чем. Встать утром с кровати – тоже нагрузка. Она могла умереть и во сне, но так совпало, что это случилось на занятии в школе. У нее в груди была бомба замедленного действия. Сердце увеличилось в размерах, стало толще. Сосуды плохо работали. Отсюда нехватка крови, это привело к дистрофии. И дальше смерть, - рассказал эксперт.

По словам кардиолога, этот трагический случай в очередной раз показал, что не нужно избегать углубленной диспансеризации даже в подростковом возрасте.

- Да, у девочки особенная ситуация, страшный и трудновыявляемый диагноз. Но в любом случае важно и нужно контролировать свою кровь, холестерин, проверять сердце, идти на диспансеризацию. Это залог здоровья, - подчеркнул Андрей Кондрахин.

Добавим, что родители Аллы готовятся к ее похоронам. Она была единственным ребенком в семье. Не только училась на «пятерки», но и отлично играла на скрипке. Тем временем одноклассникам девочки предложили ходить к школьному психологу, чтобы легче пережить трагедию.

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