Пенсионера задержали за развращение 12-летней девочки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали пенсионера за развращение ребенка. Вечером 16 марта 2023 года в полицию Лужского района обратилась жительница города Луга. Она рассказала, что 58-летний мужчина надругался над ее дочерью. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина рассказала, что 15 марта около 13 часов 58-летний мужчина в своей квартире на улице Красной Артиллерии совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери, - рассказал источник.

Материалы дела были переданы в следственный комитет, который занялся проверкой. Известно, что сейчас мужчина задержан, однако уголовное дело возбуждено пока что не было.

Напомним, что также накануне задержали мигранта, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки в одном из садоводств на севере Петербурга.