Вход на станцию метро «Черная речка» ограничат на два месяца с 21 марта

"Черная речка" временно ограничит вход из-за ремонта эскалатора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за капитального ремонта эскалатора режим работы станции метро «Черная речка» изменится. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

- С 21 марта 2023 года по 26 мая 2023 года с 18:00 до 19:00 часов по рабочим дням вход на станцию будет ограничен, - сообщили в подземке.

Ремонт эскалатора займет в общей сложности 2 месяца. Последний раз ремонтные работы на «Черной речке» проводились летом-осенью 2022 года. Напомним, что станция открыта и функционирует с 4 ноября 1982 года.

Напомним, что трамвай №30, введенный на время ремонта станции метро «Ладожская», ускорил темп работы. С начала прошлой недели две остановки обрели статус «по требованию», сэкономив время в пути. Об этом 14 марта рассказали в «Горэлектротранс».