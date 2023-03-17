Суд Петербурга арестовал спонсора вооруженных сил Украины

Мужчина задержан сотрудниками СК Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга арестовал мужчину, которого подозревают в финансировании террористической деятельности запрещенного украинского объединения. Ранее следователи задержали 34-летнего жителя Ростовской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- Октябрьский районный суд отправил подозреваемого под стражу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, по версии следствия, мужчина переводил деньги на банковские счета украинского националистического объединения «Азов», деятельность которого запрещена на территории России. Также он якобы спонсировал вооруженные силы Украины.

Напомним, по статье за содействие террористической деятельности мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.