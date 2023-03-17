Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат с 17 марта из-за ремонта

Движение в тоннеле дамбы ограничат с 17 марта в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ремонта с 17 марта ограничат движение автомобилей в тоннеле петербургской дамбы. Дорожные работы будут идти одновременно по правой и средней полосам. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

– Приносим извинения за временные неудобства и убедительно просим водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Счастливого пути, – добавили в официальном телеграм-канале КЗС.

Как долго продлятся дорожные работы и ограничения на внутреннем кольце скоростной дороги Невской стороны не ясно.

Ранее spb.kp.ru предупреждала, что для ввода и вывода техники периодически будет полностью останавливаться движение транспорта, но не более чем на 7-10 минут.