Полиция Петербурга начала проверку после ДТП с влетевшим в толпу детей микроавтобусом

Жесткое ДТП произошло в Красном селе. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Красном Селе. Жесткая авария произошла там около четырех часов вечера 17 марта. По предварительной информации, в происшествии пострадали пять человек, трое из которых – дети.

- По предварительной данным, по неустановленной причине микроавтобус «Форд Транзит» выехал на остановку общественного транспорта, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, легковушка и микроавтобус столкнулись на перекрестке улицы Первого мая и проспекта Ленина. Возраст пострадавших детей, по словам очевидцев, примерно семь лет. Сотрудникам предстоит выяснить причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.