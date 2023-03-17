Обвиняемый в хищении почти 1,5 миллиарда рублей экс-банкир из Петербурга заключил сделку со следствием

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-банкира из Петербурга, обвиняемого в хищении почти 1,5 миллиардов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший председатель правления Петербургского банка АО «АКБ «Констанс-Банк» Эльдар Дыгов обвиняемый в хищении и отмывании почти 1,5 миллиардов рублей заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Сегодня Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело в его отношении.

Экс-банкир обвиняется по четырем эпизодом статьи 160 УК РФ ч.4 - это присвоение или растрата чужого имущества, совершенное организованной группой или в особо крупном размере, и двум эпизодам статьи 174.1 ч.4 УК РФ. Это легализация денежных средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере.

- Дыговым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Сумма хищения путем растраты составляет - 1 449 042 702.72 рублей. Дыгов под запретом определенных действий. К производству уголовное дело пока не принято, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Наказание по статьям предполагает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Александра Ебралидзе находится на рассмотрении на этапе предварительных слушаний. Фото: rospisatel.ru

Уголовное дело в отношении Александра Ебралидзе, действовавшего в сговоре с Эльдаром Дыговым, находится на рассмотрении на этапе предварительных слушаний. Бизнесмен был арестован в ноябре 2021 по делу о хищении почти трех миллиардов рублей из принадлежавшего ему «Констанс-банка». Сам Эльдар Дыгов с ноября 2021 года находится под стражей.