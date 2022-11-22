Суд Петербурга продлил срок заключения под стражу экс-банкиру Александру Ебралидзе

Александру Ебралидзе продлили срок содержания под стражей. Фото: rospisatel.ru

Октябрьский районный суд Петербурга оставил под стражей экс-банкира Александра Ебралидзе. Бизнесмен был арестован год назад по делу о хищении почти трех миллиардов рублей из принадлежавшего ему «Констанс-банка».

- Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 24 суток, по 17.12.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дополнительное время необходимо прокуратуре и суду, сам Ебралидзе, который вины не признает, и его адвокаты завершили знакомиться с уголовным делом 12 дней назад.

Напомним, что сегодня же стало известно о признании экс-банкира банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. А в сентябре процедуру банкротства ввели и в отношении группы компаний «Талеон», принадлежащей Александру Ебралидзе.