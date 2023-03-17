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НовостиПроисшествия17 марта 2023 15:21

Двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с микроавтобусом в Петербурге

В аварии пострадали 6 человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
В аварии пострадали 6 человек. Фото: vk.com/krasnoe_selo

В аварии пострадали 6 человек. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Красном Селе увеличилось до шести. Напомним, микроавтобус пытался избежать столкновения с легковым автомобилем и вылетел на тротуар днем 17 марта.

- В стационары доставлены трое взрослых в состоянии средней степени тяжести и трое детей. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, а двое – в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении пресс-службы комитета по здравоохранению Петербурга.

Напомним, пострадавшим в аварии детям примерно по 7 лет, по словам очевидцев. После жесткой аварии сотрудники полиции начали проверку. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.