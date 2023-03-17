Тело младенца, выброшенное в мусорный контейнер, нашли полицейские Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело младенца, завернутое в пакет, нашли в Петербурге. Напомним, ранее стало известно, что 24-летняя девушка выкинула новорожденного малыша в мусоропровод. Своей матери роженица тогда рассказала, что ребенок родился мертвым. Свою беременность на протяжении всего времени она держала в тайне.

- Тело мертвого малыша действительно нашли, - рассказал spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.

Напомним, в полицию 16 марта обратилась петербурженка, которая рассказала о жутком поступке своей дочери. Неладное она заподозрила, когда увидела, что кровать девушки испачкана кровью. Также было заметно, что за последнее время дочь поправилась.

Девушка выбросила мертвого младенца в мусоропровод на проспекте Большевиков в Петербурге.