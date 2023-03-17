Воздух прогрелся до плюс 5,1 градусов 17 марта в Петербурге

В Петербурге было солнечно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Температура воздуха достигла 5,1 градуса со знаком плюс 17 марта. На улице весь день светило солнце и было тепло, но рекорд от 17 марта 2015 года остался не побитым. Тогда воздух прогрелся до рекордных плюс 15,3 градусов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Может ли быть побит этот рекорд в текущем марте? Пока таких перспектив нет, но если появятся, то сообщу, - написал синоптик в своем телеграмм-канале.

Он также отметил, что из Петербурга очень быстро ушел снег. Сугробы растаяли из-за яркого солнца и теплой погоды.

Напомним, на выходных синоптики обещают дожди и плюсовую температуру воздуха.