Дети вышли на тонкий лед во время оттепели в Девяткино

Дети вышли погулять на лед в Дявяткино. Фото: vk.com/9online

В сообществе ВК «Девяткино online» появилось видео, как четверо детей решили отдохнуть на льду, пока взрослых нет рядом.

– Это просто жесть. Просто Девяткино. В такую погоду дети одни гуляют по льду, – прокомментировала записавшая видео очевидица.

Юные экстремалы сначала просто гуляли по хрустящей поверхности, швыряя впереди себя мешок, вероятно, со сменкой. Но остановиться на этом несовершеннолетние не смогли. Выйдя на самую середину льда они стали прыгать и ездить на коленках.

– Ну о чем мы говорим. У взрослых-то рыбаков мозгов нет. Каждый год вылавливают их пачками из воды. Что уж о детях говорить, – прокомментировала одна из подписчиков сообщества, где было опубликовано видео.

Напомним, что Смольный запретил выход на лед Финского залива и водоемов в черте города с 15 марта по 15 апреля 2023 года. Нарушителям грозит штраф на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

Но это совсем не останавливает петербуржцев. Ранее spb.kp.ru писала, как спасатели эвакуировали 83 рыбаков с двух отколовшихся льдин на Финском заливе в Ленобласти