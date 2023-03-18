Шесть человек пострадали в жесткой аварии с микроавтобусом в Красном Селе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В результате жесткой аварии в Красном Селе Санкт-Петербурга, где микроавтобус влетел в толпу людей, пострадали шесть человек. Эту информацию 18 марта 2023 года уточнили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате ДТП трое пешеходов в возрасте от 31 до 71 года пострадали. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в полиции.

Также пострадали трое детей: двое детей восьми и шести лет находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одна девятилетняя девочка в тяжелом состоянии.

Напомним, что водитель автомобиля "Форд Транзит" пытался уйти от столкновения с "Рено Каптюр", не справился с управлением и вылетел на тротуар, где врезался в толпу людей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Водителя "Форда" задержали в качестве подозреваемого.