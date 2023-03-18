Два водителя погибли в лобовом ДТП под Петербургом

Два водителя погибли в лобовом ДТП в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два водителя погибли в лобовом ДТП под Санкт-Петербургом. Трагедия произошла ночью 17 марта 2023 года на дороге «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь». Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 1:30 часов ночи на 58 километре трассы 52-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Калина", за рулем которого находился 53-летний водитель, - рассказали в полиции.

В итоге оба водителя получили травмы несовместимые с жизнью и погибли на месте. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Напомним, что в Красном Селе Петербурга микроавтобус вылетел на на тротуар и сбил толпу пешеходов. Пострадали шесть человек, из которых трое дети.