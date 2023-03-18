Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина назвала предварительную причину смерти девочки на уроке физкультуры

Смерть семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге могла наступить из-за генетического заболевания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина назвала предварительную причину смерти девочки во время урока физкультуры в одной из школ города. Об этом она написала на своей странице в социальной сети 18 марта 2023 года. Так, причиной могло стать генетическое заболевание о котором ни девочка, ни ее родители не знали.

- Окончательное заключение патологоанатомической экспертизы пока не готово - требуется проведение дополнительных достаточно длительных исследований. Но предварительно причиной гибели ребенка называют генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась. И симптомы которого у ребенка не были проявлены, - рассказала Потехина.

Выявить заболевание можно было только при особом обследовании, которое выходит за пределы обычной школьной диспансеризации. Увы, таких обследований девочка не проходила.

Напомним, трагедия произошла 14 марта. Семиклассница почувствовала себя плохо во время пробежки. Девочка упала в обморок. Реанимировать ее не удалось.