«Должны были освободить от занятий»: Кто виноват в смерти 14-летней отличницы на уроке физкультуры в Петербурге

СК ищет врачей, которые не дали справку об освобождении от занятий 14-летней школьнице, умершей на физкультуре. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование громкой смерти 14-летней девочки на уроке физкультуры в Петербурге находится только на начальной стадии, но уже привело к неожиданным выводам. Напомним, что семиклассница почувствовала себя плохо на разминке утром 14 марта. Она упала и скончалась прямо в спортзале, реанимировать ее не смогли. Позже, по данным источника spb.kp.ru в правоохранительных органах, судмедэксперты нашли у школьницы редкое диагностическое заболевание. По словам кардиологов, из-за разных сложностей эту патологию диагностируют практически всегда только после смерти.

Спустя три дня после трагедии, СК возбудил уголовное дело. Статья – о причинении смерти по неосторожности. Если виновников найдут, то им грозит до трех лет лишения свободы. Как выяснила spb.kp.ru, пока что у следователей есть претензии только к врачам девочки.

Девочка талантливо играла на скрипке, а в школе училась на одни "пятерки". Фото: СОЦСЕТИ

- Редкая генетическая патология девочки подтвердилась, - сообщил источник редакции. – Судя по медицинской карте погибшей школьницы, в семилетнем в возрасте ей диагностировали функциональный сердечный шум. Также у нее нашли дополнительную хорду левого желудочка. Несмотря на признаки сердечного заболевания, ее не освобождали от школьных занятий в течение следующих семи лет. Это могло спровоцировать обострение имевшегося генетического заболевания (которое выявить при жизни девочки не удалось. – Прим.ред.), - рассказал источник spb.kp.ru.

Вскоре медиков ждет допрос. Личности лечащих врачей все еще устанавливают.

- У следствия есть основания полагать, что смерть девочки наступила именно из-за неосторожных действий врачей, которые плохо выполнили свои профессиональные обязанности, - добавляет источник.

По словам кардиолога Андрея Кондрахина, заболевание девочки могло долго не проявляться, это «бомба замедленного действия», против которой практически нет лекарства.

- Главное здесь – это ошибка природы, генетический слом, врожденный дефект мышцы. Сегодня у пациента может не быть признаков изменения сердца, а через три-четыре месяца появятся. И не будет ни симптомов, ни жалоб. Если раньше патологию не выявляли, то тогда врачи и не могли заподозрить проблему. Но заметить ее все-таки возможно. Например, на УЗИ сердца и рентгене легких. Обычная кардиограмма ничего не показала бы, особенно у детей. К сожалению, предотвратить смерть в данном случае почти невозможно. И физические нагрузки на уроке физкультуры тут ни при чем, - высказал мнение кардиолог.

Редакция spb.kp.ru проследит за расследованием громкого дела. Добавим, что родители девочки никак не комментировали ситуацию, а ее одноклассники после трагедии общаются со школьным психологом.

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