Суд на 2 месяца арестовал петербургского блогера-сыроеда, заморившего своего ребенка голодом до смерти

Максима Лютого арестовали на 2 месяца. Фото: соцсети

Суд города Сочи на два месяца арестовал петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого. Он подозревается в истязании собственного новорожденного ребенка и проходит по уголовной статье «Истязание». В феврале у Лютого и его жены Оксаны Мироновой родился ребенок.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, роды проходили без квалифицированной медицинской помощи, новорожденный не был зарегистрирован в органах ЗАГСа.

- 08.03.2023 г. в связи с ухудшением состояния ребенка, родители решили доставить его в больницу, но по дороге в медицинское учреждение ребенок умер. Рассмотрев материалы, суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края

16 марта жену блогера Лютого и мать ребенка Оксану Миронову также отправлили под арест. Она отбывает его дома. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.