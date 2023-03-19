Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования гибели мальчика на складе зерна в Ленинградской области

Помещение склада не было огорожено и не охранялось. ФОТО: Прокуратура Ленинградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования гибели третьеклассника от падения на него мешка с зерном на складе. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба ведомства.

- Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе расследования дела и всех установленных обстоятельствах, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

По данным Следственного комитета, ранее в Волосовском районе Ленинградской области группа подростков пробралась в помещение зернохранилища склада ЗАО «Племенной завод Ленинский Путь». Во время игр один из детей проделал дыру в мешке с зерном, оно начало высыпаться из мешка и находящийся выше мешок свалился на мальчика.

Мальчик погиб после падения на него мешка с зерном. ФОТО: Прокуратура Ленинградской области

От полученных травм ребенок 2012 года рождения скончался в карете скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности.