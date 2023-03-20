На весенних каникулах 25 дополнительных поездов запустят из Петербурга в Москву

Во время весенних каникул появятся больше поездов из Петербурга в Москву и другие города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В расписании железных дорог на время школьных весенних каникул, с 20 марта по 2 апреля, на пути из Санкт-Петербурга в Москву и обратно появятся 25 дополнительных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

– Билеты можно оформить и купить на сайте «РЖД», в мобильном приложении и в кассах вокзалов, – подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Кроме столичных направлений, отправиться из города на Неве школьники смогут в Адлер, а из Москвы – в Архангельск. Для этого компания добавила по восемь рейсов на каждый маршрут.

Кстати, добраться до Архангельской области – города Котлас – и обратно можно также из Санкт-Петербурга. Туда на каникулах направят еще шесть поездов.

Напомним, ранее spb.kp.ru рассказала, что к веткам петербургского метрополитена добавят линию наземных электропоездов РЖД.