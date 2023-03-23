Жителей Адмиралтейского района Петербурга разбудили звуки сирены 23 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Звуки сирены прозвучали в Адмиралтейском районе Петербурга рано утром 23 марта. По словам очевидцев, это произошло примерно в 6:30 утра. Ситуацию прокомментировали сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

- Наш заместитель председателя не располагает информацией об инциденте. У нас нет данных, что сирены вообще включались. Возможно, это была чья-то шутка, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Информацию о громких сиренах подтвердили в администрации Адмиралтейского района. Но комментировать происшествие там отказались. Причина случившегося неизвестна, но, судя по всему, ничего чрезвычайного в Северной столице не произошло.