МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 25 марта

Сильный ветер до 18 м/с накроет Петербург 25 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило жителей города о плохой погоде в субботу, 25 марта 2023 года. В Северной столице поднимется сильный ветер, поэтому гулять будет не очень приятно.

- 25 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Напомним, что сильный ветер - это только половина беды. В целом погода в выходные намечается плохая. С обеда субботы Петербург накроет холодный атмосферный фронт с дождем и может даже мокрым снегом. Температура воздуха окажется в пределах 5-7 градусов выше нуля.

Еще более холодная и противная погода ждет петербуржцев в воскресенье, 26 марта. В городе похолодает до плюс 2-4 градусов и пойдет мокрый снег.