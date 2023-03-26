Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге 26 и 27 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень опасности из-за погодных условий будет действовать на территории Петербурга 26 и 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- В Петербурге с 21:00 26 марта до 17:00 27 марта будет объявлен желтый уровень опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. Также в Северной столице ожидается налипание мокрого снега, - говорится в сообщении ведомства.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду, объяснили в Смольном. Водителей попросили по возможность не ездить на своих машинах. А пешеходам рекомендуют проявлять особую осторожность.

Напомним, всю неделю в Петербурге будет идти мокрый снег с дождем. Температура воздуха при этом останется плюсовой.