Подозрительный предмет с мигающими лампочками обнаружили жители Мурино Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 26 марта в Мурино очевидцы заметили подозрительный предмет, который мигал. Инцидент случился на Петровском бульваре. Обеспокоенные жители сразу вызвали специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Подозрительный предмет осмотрели сотрудники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии, - говорится в сообщении.

Странный предмет, как выяснилось, не представлял никакой опасности. А мигающими огонечками, которых так испугались очевидцы, оказались обычные светодиоды на детской игрушке.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о дебошире, который стрелял по окнам на проспекте Авиаконструкторов. В полицию обратился жилец квартиры, в которой разбились окна из-за выстрелов.