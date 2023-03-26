МЧС предупредило о гололедице 26 и 27 марта в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице 26 и 27 марта. Об этом жителей города предупредило Главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 26 и 27 марта в Петербурге на дорогах ожидается гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее был объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать на территории Северной столицы с 21:00 26 марта до 17:00 27 марта. Желтый уровень объявили из-за гололедно-изморозевых отложений. Кроме этого, синоптики прогнозируют налипание мокрого снега.