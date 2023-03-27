Смольный продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до 31 мая

Власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 31 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Северной столицы продлил антиковидные ограничения еще на два месяца – до 31 мая 2023 года. Об этом говорится в постановлении, которое Александр Беглов подписал 27 марта.

– Исполнение постановления будет контролировать вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, – говорится в документе.

Ранее spb.kp.ru писала, что эпидемиологические ограничения продлили в Петербурге по 31 марта 2023 года. Тогда губернатор подписал распоряжение из-за предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу.

Важно подчеркнуть, что перечень современных антиковидных ограничений не такой жесткий и большой. Посетить музеи можно по-прежнему только во время сеанса, а чтобы избежать столпотворения продуманы и организованы специальные маршруты. Кроме того, фуд-корты работают с раздельными входом и выходом для посетителей.