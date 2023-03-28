13-летнюю девочку изнасиловали в туалете ресторана фастфуда на Каменноостровском в Петербурге

В фастфуде на Петроградке неизвестный надругался над малолетней девочкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочка стала жертвой насильника, который напал на нее в туалете ресторана фастфуда. Произошло это в Петроградском районе в одном из заведений на Каменноостровском проспекте. Об этом 28 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около полуночи 27 марта в полицию позвонил 36-летний мужчина, отец 13-летней девочки. Он рассказал, что неизвестный человек, находясь в туалете ресторана быстрого питания на Каменноостровском проспекте, 37, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери, - рассказал источник.

На данный момент полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также стражи порядки разыскивают подозреваемого в педофилии.

Напомним, что в городе Кудрово таксист изнасиловал пьяную пассажирку. Мужчина воспользовался тем, что девушка уснула по дороге.