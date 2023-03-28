Два руфера забрались на крест лютеранской церкви Святого Михаила в Петербурге. Фото: vk.com/spbstmihail

Два руфера забрались на лютеранскую церковь Святого Михаила в Петербурге. Это произошло 28 марта на Среднем проспекте Васильевского острова. В религиозном учреждении такой поступок молодых петербуржцев подтвердили.

- Пусть хулиганов ищет полиция, это ее дело. У нас все благополучно, в храм руферы не залезали, - рассказали spb.kp.ru в лютеранской церкви.

Что теперь будет с парнями и обратят ли внимание сотрудники правоохранительных органов на инцидент – пока не сообщается. Но сами руферы будто совсем не боялись высоты. Они сидели на вершине с телефонами, снимали видео, чатились со знакомыми и махали руками прохожим.

Напомним, не менее захватывающий поступок в 2020 году совершил петербуржец, который без страховки залез на башню «Лахта Центра». Видео парень опубликовал в Сети. Последовало ли после этого наказание – так и осталось неизвестным.