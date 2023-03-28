На соцподдержку петербуржцев потратят 120 млрд рублей в 2023 году

В этом году финансирование увеличили на 10,5 млрд рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На социальную поддержку петербуржцев в следующем году планируется потратить 120 миллиардов рублей. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Смольного по итогам заседания городского правительства.

- В 2022 году на эти цели в Северной столице потрачено 109,3 миллиардов рублей. Это на 9,6 миллиардов больше, чем в 2021 году, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в прошлом году была введена единовременная выплата юбилярам, которым исполняется 90, 95, 100 и более лет. Город также активно поддерживал участников специальной военной операции и их семьи.

В этом году финансирование на социальную поддержку петербуржцев увеличили на 10,5 миллиардов рублей. 110,7 миллиардов направят из городского бюджета, а 9,3 миллиарда – из федерального.

Напомним, некоммерческим организациям в сфере культуры выделят 826 миллионов рублей в 2023 году.