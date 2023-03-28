Петербуржец добровольно отдал полицейским целый арсенал оружия и патронов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Красносельского района Петербурга вызвал полицейских, чтобы отдать им коллекцию оружия и боеприпасов своего покойного отца. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина рассказал, что нашел целый боевой арсенал, когда разбирал одну из комнат в квартире на улице Политрука Пасечника, в которой жил отец. Он скончался еще в 2022 году, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина отдал полицейским автомат Калашникова и 137 патронов различного калибра. 115 из них могли бы использоваться для автомата. Сотрудники полиции сейчас выясняют, откуда такой арсенал появился у петербуржца.

Напомним, накануне пенсионер открыл стрельбу по людям и собакам в Московском районе Петербурга. Позже мужчину задержали у входа в квартиру. От его действий, к счастью, никто не пострадал.