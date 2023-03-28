Житель Ленобласти расстрелял знакомого из-за ревности к жене

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти мужчина расстрелял своего конкурента из травматического пистолета. Житель Кировского района приревновал знакомого к жене. Инцидент произошел вечером 27 марта в массиве «Горы-2» СНТ «Надежда».

- На место происшествия приехали сотрудники полиции. Виновник случившегося на тот момент успел скрыться на автомобиле «УАЗ-452». А 57-летний пострадавший мужчина остался, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Позже ревнивца все-таки задержали сотрудники правоохранительных органов. Его поймали через полчаса после случившегося. Дебошира отвезли в отдел полиции для разбирательства, а пистолет Grand Power отобрали. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. О состоянии пострадавшего мужчины не сообщается.

Напомним, накануне пенсионер вышел на улицу в Петербурге и начал стрелять в людей и собак. Позже полицейские задержали его у входа в квартиру.