Пенсионеры смогут бесплатно посещать Русский музей в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионеры смогут бесплатно посещать Русский музей в Петербурге с 1 апреля. Но такая возможность у них будет только один день в месяце. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

- С 1 апреля в Русском музее устанавливается право бесплатного посещения музея для пенсионеров каждую первую среду месяца, - говорится в сообщении.

Бесплатно посетить музей могут также дети до 14 лет. Им разрешают посмотреть на экспозиции в любой день недели. Но только при сопровождении взрослого и без экскурсии.

Напомним, недавно Русский музей запустил собственную нейросеть. Теперь у жителей города есть возможность бесплатно получить свой портрет на исторический лад. Сервис начал работать в честь 125-летия музея.

Для того, чтобы им воспользоваться, нужно обратиться в личные сообщения группы Русского музея во «ВКонтакте».