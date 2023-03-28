Призывать петербуржцев на срочную службу начнут с 1 апреля

Призывать петербуржцев на срочную службу будут с 1 апреля по 15 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Призывать на военную службу в Петербурге будут с 1 апреля по 15 июля 2023 года. По предварительным подсчетам около 20 процентов призывников закончат вузы, а 12 к этому моменту получат военно-учетную специальность. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

– Важно подчеркнуть, что призывная кампания идет во взаимодействии между администрациями районов и муниципальных образований, военными комиссариатами, органами внутренних дел и другими организациями, – подчеркнул губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов. В ходе призывной кампании будущие солдаты встретятся с действующими военнослужащими и ветеранами.

Сейчас также налаживается работа со СМИ для оперативного информирования будущих служащих. К слову, по распоряжению генерального штаба, призывников-срочников не отправят на территорию специальной военной операции.