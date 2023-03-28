Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 6,7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионерка из Петербурга обратилась в полицию, когда осознала, что стала жертвой мошенников. Пожилая женщина отдала обманщикам более 6,7 миллионов рублей. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Петербурженка рассказала, что в период с 16 по 24 марта ей несколько раз звонили неизвестные. Они убедили ее перевести неизвестному мужчине 6 миллионов 752 тысячи рублей, - говорится в сообщении ведомства.

После обращения жительницы Северной столицы полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти мошенников и задержать их.

Напомним, накануне с такой же проблемой в полицию Петербурга обратился 75-летний пенсионер, который перевел мошенникам 6 миллионов рублей. Это произошло еще зимой, но до отдела МВД мужчина дошел только недавно.