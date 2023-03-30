Полиция начала проверку после гибели двух мальчиков в Финском заливе Петербурга

Полиция устанавливает обстоятельства гибели школьников в Василеостровском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после гибели двух мальчиков в Василеостровском районе. Утром 30 марта 2023 года тела ребят восьми и одиннадцати лет нашли в полынье Финского залива в прибрежной полосе намыва. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером 29 марта 2023 года в полицию Петербурга поступило сразу два заявления о пропаже детей, учеников 1 и 6 классов школы. Родители ребят сообщили, что мальчики дружат, часто проводят время вместе и около полудня договорились пойти гулять, но оба пропали, - рассказали в полиции.

Сначала родители искали детей сами, но после обратились в полицию. По камерам стражи порядка увидели, что ребята пошли в сторону намыва. В итоге тела ребят нашли в воде.

Предварительно, дети играли у кромки воды и случайно скатились по льдинам в воду. Так как глубина в этом месте незначительна, скорее всего они погибли от переохлаждения, не сумев выбраться. По данному факту полиция проводит проверку.