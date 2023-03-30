Полиция назвала причину смерти мальчиков, найденных в Финском заливе в Петербурге

В полиции назвали переохлаждение причиной гибели двух мальчиков, найденных в Финском заливе / Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга проводят проверку в связи с гибелью двух мальчиков, тела которых обнаружили в Финском заливе в Василеостровском районе утром 30 марта 2023 года. Как отмечают стражи порядка, школьники, скорее всего, не утонули, так как глубина в этом месте незначительная. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Дети играли у воды и по льдинам скатились в воду. С учетом того, что глубина залива в данном месте незначительна, мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег, - пояснили в полиции.

Напомним, что мальчики восьми и одиннадцати лет, которые были давними друзьями, пропали днем 29 марта. Сначала родители искали их самостоятельно, но позже обратились в полицию. Стражи порядка приступили к работе и по камерам увидели, как ребята шли в сторону Василеостровского намыва. В итоге тела детей и нашли в полынье в воде.