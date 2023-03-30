С собой были коньки: На Васильевском острове в Финском заливе утонули два мальчика

Два мальчика утонули в Финском заливе на Васильевском острове в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 30 марта 2023 года на Финском заливе рядом с Васильевским островом в Санкт-Петербурге работают спасатели. В полынье под тонким льдом нашли тела двух младшеклассников: мальчиков восьми и одиннадцати лет - Миша и Вадим (имена изменены, прим.ред.). Ребята пропали накануне днем, когда пошли гулять. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

- Помогите найти детей. Ушли гулять и не вернулись. У старшего были с собой коньки, - такое объявление появилось в социальных сетях в группе поисковой организации "Лиза Алерт".

Миша и Вадим давно дружили. В половине первого Вадим позвонил маме и отпросился погулять, правда не уточнил, с кем. Когда женщина вернулась домой, то сына не встретила и позвонила ему на мобильный телефон, но тот был выключен. Обзвонив его друзей, она узнала, что мальчик пошел вместе с другом Мишей, родители которого также его ищут. Женщина стала искать вещи, в которых ушел сын и поняла, что он одел роликовые коньки.

В это время родители Миши вовсю уже его искали, так как сын обещал вернуться домой через два часа. В два часа ночи родители мальчиков обратились с заявлениями в полицию. Поиски велись всю ночь. Утром поисковики обнаружили полынью на Финском заливе, а в ней тело младшего ребенка. Спустя какое-то время, практически в том же месте, нашли тело и второго мальчика.

По предварительным данным, ребята пошли кататься на лед залива и провалились. Проводится проверка.

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