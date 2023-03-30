Пенсионера жестко избили в баре Петербурга

Виновника случившегося задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из баров Петербурга избили 64-летнего мужчину. Инцидент произошел вечером 27 марта в Выборгском районе Северной столицы. В ночном заведении на Кантемировской улице подрались посетители. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Во время драки пенсионер ударился головой об стол и потерял сознание. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Виновника случившегося задержали вечером 29 марта на Лесном проспекте. Им оказался 43-летний житель Петербурга. С него взяли обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне полицейские задержали мошенника, который пародировал голоса представителей ведомств и занимал деньги в долг у чиновников.