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НовостиПроисшествия30 марта 2023 9:20

Житель Ленобласти несколько раз выстрелил в пенсионера из-за парковочного места

Подозреваемого задержали полицейские
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задержали подозреваемого.

Полицейские задержали подозреваемого.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали дебошира, который устроил стрельбу из-за парковочного места. Инцидент произошел днем 29 марта в Тосненском районе в поселке Ушаки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию обратился пенсионер. Он рассказал что мужчина, управлявший «Ладой Грантой», несколько раз выстрелил в его сторону из газового пистолета и скрылся с места происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого вечером 29 марта в совхозе Лешаки. Им оказался 49-летний мужчина. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне полицейскими был задержан мошенник, который пародировал голоса представителей федеральных ведомств и занимал деньги в долг у чиновников.