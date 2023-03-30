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30 марта 2023 9:27

37 детей пропали без вести в Петербурге и Ленобласти в марте 2023 года

Троих нашли мертвыми
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
За март в Петербурге и области пропали 37 несовершеннолетних

За март в Петербурге и области пропали 37 несовершеннолетних

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за текущий март 2023 года пропали без вести 37 несовершеннолетних. Именно столько заявок поступило в поисковой отряд "Лиза Алерт". Волонтеры отмечают, что давно не было такого количества пропавших детей.

- Кошмарный месяц, давно у нас не было такого количества поисков несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе организации.

Так, за этот март в "Лизу Алерт" поступило 37 заявок на поиск несовершеннолетних, из которых 17 это пропавшие дети в возрасте от трех до одиннадцати лет. Известно, что троих нашли мертвыми - это двое погибших мальчиков, утонувших в Финском заливе, а также еще один подросток. Еще пятерых продолжают искать. Остальных нашли живыми.

Поисковики настоятельно напоминают о том, что выходить на лед, особенно в весеннее время, очень опасно для жизни.