Полиция задержала обвиняемого в реабилитации нацизма мужчину в Петербурге

Полиция Петербурга задержала обвиняемого мужчину, пытавшегося реабилитировать нацизм. Фото: t.me/spb_police78

Петербургская полиция на набережной Фонтанки задержала 44-летнего мужчину, пытавшегося реабилитировать нацизм. Он опубликовал пост экстремистского характера в социальных сетях летом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

– Сотрудники установили, что злоумышленник на своей странице в соцсети ВКонтакте опубликовал текст, где не согласился с исторической реальностью, а также опорочил подвиг Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, – прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники регионального центра противодействия экстремизму также рассказали, что обвиняемый еще в январе прошлого года разместил публикацию, поддерживающую преступления нацистов и отрицающую решения Нюрнбергского трибунала. К слову, мужчину ранее уже судили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экстремиста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее spb.kp.ru писала, что полиция Северной столицы задержала хулигана, оскорблявшего русских и христиан.